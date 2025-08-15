Gravissimo incidente in serata in località Tasonis, a Sinnai: per cause ancora da accertare un giovane su uno scooter è uscito di strada riportando importanti lesioni.

All’arrivo dei soccorritori del 118 era incosciente: è stato accompagnato d’urgenza in ambulanza al Brotzu, a Cagliari. Le sue condizioni sono preoccupanti.

Su quanto accaduto verso le 18 sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. Da una prima ricostruzione, avrebbe fatto tutto da solo. Un automobilista ha dato l’allarme notando lo scooter danneggiato.

Ora tutte le attenzioni sono rivolte al ferito ricoverato in condizioni critiche in ospedale.

© Riproduzione riservata