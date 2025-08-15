lo schianto
15 agosto 2025 alle 19:42
Girasole, incidente sulla strada per il mare: c’è un ferito graveIntervento dell’elisoccorso decollato dalla base di Olbia
È in gravi condizioni una persona rimasta coinvolta in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via Mare, a Girasole.
Sul posto, alle 19.20, è atterrato Echo Lima 1, l’elicottero dell’Areus decollato dalla base di Olbia.
- Notizia in aggiornamento –
