È in gravi condizioni una persona rimasta coinvolta in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via Mare, a Girasole.

Sul posto, alle 19.20, è atterrato Echo Lima 1, l’elicottero dell’Areus decollato dalla base di Olbia.

- Notizia in aggiornamento – 

© Riproduzione riservata