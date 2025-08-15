La Uil Fpl denuncia quanto avvenuto oggi negli spogliatoi femminili dell'ospedale Santissima Annunziata dell'Aou di Sassari.

«Persone estranee - scrive il sindacato per mano di Mariangela Campus, segretaria per la sanità di Sassari della Uil Fpl – hanno aperto gli armadietti, imbrattando indumenti e effetti personali del personale sanitario con escrementi e lasciando calzature e altri oggetti sparsi sul pavimento».

«Questo episodio - continua l'associazione di categoria – rappresenta una grave violazione della sicurezza e della dignità delle lavoratrici, compromettendo un ambiente che dovrebbe essere sicuro, riservato e rispettoso».

Il sindacato esprime preoccupazione e sottolinea che, «se al momento dell’intrusione avessero trovato personale negli spogliatoi, le conseguenze avrebbero potuto essere ancora più gravi, mettendo a rischio l’incolumità fisica delle lavoratrici».

«Per questo si chiede con urgenza - questa la conclusione - all’Amministrazione ospedaliera di intervenire immediatamente con tutte le misure necessarie per garantire la tutela degli spazi di lavoro, la sicurezza e la dignità del personale sanitario».



