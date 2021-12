Il 2021 volge al termine. Un anno di successi e fatti epocali, ma anche conflitti e tragedie.

IL LUNGO ADDIO: CHI CI HA LASCIATO NEL CORSO DEL 2021

Il 2021 è stato un anno di tanti trionfi per l’Italia, ma anche di grandi addii. In questi dodici mesi ci hanno lasciato personaggi che hanno segnato la storia dello spettacolo, del costume e della politica del nostro Paese: artisti, volti della televisione, sportivi e rappresentanti delle istituzioni.

MARCO FORMENTINI (2 gennaio)

Marco Formentini (Ansa)

L’anno si apre con un lutto per il mondo della politica: muore a 90 anni Marco Formentini, il primo e unico sindaco leghista di Milano, rimasto in carica dal 1993 al 1997. Prima di diventare primo cittadino, era stato eletto deputato nelle fila del Carroccio. È stato anche eurodeputato per dieci anni.

SOLANGE (7 gennaio)

Solange (Ansa)

Il 7 gennaio viene trovato senza vita nella sua abitazione di Mortaiolo (Livorno) il sensitivo e volto noto della tv Solange, al secolo Paolo Bucinelli. Gli amici cercavano da giorni di rintracciarlo. Aveva 68 anni. Il 3 gennaio aveva fatto la sua ultima apparizione in televisione nel programma “Unomattina in famiglia”.

EMANUELE MACALUSO (19 gennaio)

Emanuele Macaluso (Ansa)

Il 19 gennaio la sinistra italiana perde la sua memoria storica: Emanuele Macaluso. Novantasei anni, originario di Caltanissetta, è stato dirigente del Cgil e Partito comunista italiano. Ha militato anche nel Pds e nei Ds. È stato direttore de “l’Unità” dal 1982 al 1986.

FRANCO MARINI (13 febbraio)

Franco Marini (Ansa)

Nel 2021 se ne va una delle sue figure istituzionali di riferimento: l’ex presidente del Senato Franco Marini, scomparso a 87 anni. Politico e sindacalista di area popolare, è stato segretario generale della Cisl, poi presidente del Senato e ministro del Lavoro. A inizio gennaio era risultato positivo al coronavirus ed era stato ricoverato all’ospedale di Rieti.

MAURO BELLUGI (21 febbraio)

Mauro Bellugi (Ansa)

L’ex difensore dell’Inter Mauro Bellugi muore a 71enne. Affetto da anemia mediterranea, l’ex calciatore ha visto peggiorare le sue condizioni di salute dopo aver contratto il coronavirus, in seguito al quale ha subito anche l’amputazione di entrambi gli arti.

RAOUL CASADEI (13 marzo)

Raoul Casadei (archivio L'Unione Sarda)

Mancherà agli amanti della musica popolare il “re del liscio” Raoul Casadei, autore di “Ciao Mare” e ambasciatore nel mondo del folklore romagnolo e del valzer nostalgico “Romagna mia", scritto dallo zio Secondo. A 83 anni non è sopravvissuto al Covid-19. Era ricoverato da giorni all’ospedale Bufalini di Cesena.

IL PRINCIPE FILIPPO DI EDIMBURGO (9 aprile)

Il principe Filippo di Edimburgo (Ansa)

Il 9 aprile – nel giorno dell'anniversario di nozze di Carlo e Camilla – muore a 99 anni il principe Filippo, duca di Edimburgo, compagno di vita della regina d’Inghilterra Elisabetta II, con cui ha condiviso un matrimonio lungo 73 anni. Con la consorte, nell’aprile del 1961, fece visita a Cagliari, tra le tappe del loro viaggio in Italia.

MILVA (24 aprile)

Milva (Ansa)

Lo spettacolo dice addio a Milva (all’anagrafe Maria Ilva Biolcati), la “Pantera di Goro”. La cantante e attrice 82enne era conosciuta in tutta Europa come interprete superlativa delle opere teatrali di Bertolt Brecht. Era stata scoperta negli anni sessanta da Giorgio Strehler.

MICHAEL COLLINS (28 aprile)

Michael Collins (Ansa)

Se ne va, a 90 anni, il testimone di uno degli eventi simbolo del progresso dell’uomo: l’astronauta Michael Collins, che con Neil Armstrong e Buzz Aldrin fece parte dell’equipaggio dell'Apollo 11, la missione spaziale statunitense che nel 1969 conquistò la Luna.

NICK KAMEN (5 maggio)

Nick Kamen (foto Instagram)

Muore a 59 anni Nick Kamen, cantante e modello scoperto da Madonna. Sex symbol degli anni ottanta, era diventato celebre grazie allo spot di una marca di jeans. Tra le sue hit “I promised myself”, “Tell me” e “Turn it up”. Da tre anni era affetto da un tumore.

FRANCO BATTIATO (18 maggio)

Franco Battiato (Ansa-Epa)

La musica italiana saluta per sempre uno dei suoi grandi maestri: Franco Battiato, 76 anni. Nella sua carriera il cantautore e compositore ha spaziato dal pop al rock progressivo, con alcuni incursioni anche nella regia cinematografica e nella pittura.

TARCISIO BURGNICH (26 maggio)

Tarcisio Burgnich (Wikipedia)

Un lutto per tutti i tifosi dell’Inter e gli amanti del calcio: se ne va a 82 anni Tarcisio Burgnich, difensore della squadra nerazzurra allenata dal mago Herrera, leggenda della nazionale e tra i protagonisti della “partita del secolo” tra Italia e Germania nel 1970.

CARLA FRACCI (27 maggio)

Carla Fracci (Ansa)

Muore a Milano a 84 anni Carla Fracci, mito della danza e simbolo di Milano. L'etoile della Scala, di cui fu ambasciatrice in tutto il mondo, è stata una della ballerine più importanti al mondo. Ha danzato a fianco dei più grandi, da Rudolf Nureyev a Mikhail Baryshnikov.

MICHELE MERLO (6 giugno)

“A soli 28 anni, l’ex cantante di Amici sta lottando in ospedale per sopravvivere, dopo un’improvvisa leucemia fulminante. Forza #michelemerlo, non arrenderti, tutti facciamo il tifo per te!”, si legge sul profilo twitter del Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, 05 giugno 2021. Il cantante Michele Merlo, conosciuto anche con lo pseudonimo di "Mike Bird", già concorrente di X Factor e di Amici di Maria De Filippi, "è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorso a seguito di un'emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa". A comunicarlo in una nota, attraverso i suoi consulenti, è la famiglia Merlo. ANSA / Immagine tratta dal profilo Twitter di Giovanni Toti +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ +++NO SALES; NO ARCHIVE; EDITORIAL USE ONLY+++

Un astro nascente della musica ci lascia prematuramente: l’ex concorrente di “X Factor” e di “Amici” e promessa del canto, Michele Merlo, viene ucciso a soli 28 anni da una leucemia fulminante. Sul suo decesso viene aperta un’indagine, che dovrà dare una risposta ai molti interrogativi rimasti ancora senza risposta.

GUGLIELMO EPIFANI (7 giugno)

Guglielmo Epifani (archivio L'Unione Sarda)

Addio a Guglielmo Epifani. Romano, classe 1950, è stato segretario della Cgil. Dopo aver lasciato il sindacato, viene letto in Parlamento nel 2013 con il Partito democratico, di cui diventa segretario per un breve periodo. Negli ultimi anni aveva militato in Liberi e Uguali.

GIAMPIERO BONIPERTI (18 giugno)

Giampiero Boniperti (Ansa)

La Juventus e il mondo del pallone salutano per sempre Giampiero Boniperti, 92 anni. Tutta la sua vita di sportivo è stata dedicata ai colori bianconeri: prima come giocatore poi come dirigente del club, di cui è stato presidente.

RAFFAELLA CARRÀ (5 luglio)

Raffaella Carrà (Ansa)

Il 5 luglio la televisione italiana perde la sua regina a 78 anni: Raffaella Carrà. La ballerina, cantante e presentatrice tv riceve un tributo a livello internazionale, tanto che il “Guardian” la definisce “la popstar che ha insegnato all’Europa la gioia del sesso". Nella sua carriera ha venduto 60 milioni di dischi.

LIBERO DE RIENZO (15 luglio)

Libero De Rienzo (Ansa)

Il 15 luglio arriva, come un fulmine a ciel sereno, la notizia della morte a soli 44 anni, in seguito a una overdose di eroina, di Libero De Rienzo. Il Bart del film generazionale degli anni zero “Santa Maradona” viene trovato senza vita nella sua casa romana.

ANTONIO PENNACCHI (3 agosto)

Antonio Pennacchi (Ansa)

Mancherà a molti amanti della letteratura il talento e il punto di vista mai banale dello scrittore ed ex operaio classe 1950 Antonio Pennacchi. È stato vincitore del Premio Strega nel 2010 per il libro “Canale Mussolini”, dedicato alla storia della bonifica dell’Agro pontino.

GINO STRADA (13 agosto)

Gino Strada (Ansa)

Sul fronte della società civile, non sarà dimenticato l’impegno di Gino Strada, medico pacifista. Dopo aver lavorato come chirurgo con la Croce Rossa Internazionale in Pakistan, Etiopia e Somalia, nel 1994 fonda la ong Emergency, nata per offrire cure alle vittime delle guerre e della povertà.

PIERA DEGLI ESPOSTI (14 agosto)

Piera Degli Esposti (Ansa)

Il 2021 è anche l’anno in cui ci lascia Piera Degli Esposti, figura unica, a metà tra palcoscenico, regia e letteratura. Dagli esordi nel campo dell’avanguardia fino al successo al cinema e in tv, resta tra le interpreti più amate. Si è spenta a 83 anni.

GIANFRANCO D’ANGELO (15 agosto)

Gianfranco D'Angelo (Wikipedia)

La comicità italiana perde uno dei volti più popolari: Gianfranco D’Angelo, 85 anni. Attore, doppiatore e cabarettista, è stato sulla cresta dell’onda negli anni ottanta con il programma ormai cult “Drive In” e la conduzione della prima edizione di “Striscia la Notizia”.

NICOLETTA ORSOMANDO (21 agosto)

I telespettatori più longevi non hanno mai dimenticato il garbo di Nicoletta Orsomando, la regina delle “signorine buonasera” della Rai, morta a Roma il 21 agosto a 92 anni. La sua carriera da annunciatrice, durata quarant'anni, si è conclusa il 20 novembre 1993.

JEAN-PAUL BELMONDO (6 settembre)

(FILES) In this file photo taken in May 1974 Jean-Paul Belmondo, one of France's biggest screen stars and a symbol of 1960s New Wave cinema, smiles during Cannes Film Festival. - French actor Jean-Paul Belmondo has died at the age of 88, it was announced on September 6, 2021. (Photo by - / AFP)

Un lutto per il cinema internazionale: addio a Jean-Paul Belmondo, tra i più celebri attori francesi della storia.

Negli anni sessanta ha interpretato alcuni dei film più famosi della “Nouvelle Vague”, oltre che “La ciociara” di Vittorio De Sica. Nel 2001 era stato colpito da un ictus.

ANGELO LICHERI (18 ottobre)

Angelo Licheri (Ansa)

Il 18 ottobre si spegne nella clinica di Nettuno (Roma) in cui era ricoverato Angelo Licheri, 78enne originario di Gavoi. Il suo nome sarà sempre legato a una delle più grandi tragedie italiane: la vicenda del piccolo Alfredino Rampi, il bimbo di cinque anni precipitato nel pozzo a Vermicino nel 1981. Licheni, all’epoca tipografo, si offrì di infilarsi nel tunnel per imbracare il bambino e tirarlo fuori. rimanendo a testa in giù per 45 minuti, riuscì a comunicare con Alfredino, ma purtroppo non a salvargli la vita.

GIAN PIERO GALEAZZI (12 novembre)

Gian Piero Galeazzi (Ansa)

Gli appassionati di sport piangono Gian Piero Galeazzi, 75 anni. In molti continueranno a ricordare le sue esuberanti telecronache delle vittorie dei fratelli Abbagnale nel canottaggio – disciplina che lui stesso aveva praticato, vincendo il campionato italiano nel 1967 – e la sua conduzione energica della “Domenica Sportiva”.

WILBUR SMITH (13 novembre)

Wilbur Smith (Ansa)

La letteratura perde forse il più grande creatore di bestseller di tutti i tempi: il maestro dell’avventura Wilbur Smith, autore di 49 romanzi che hanno venduto oltre 140 milioni di copie in tutto il mondo. I suoi libri sono stati tradotti in trenta lingue. Lo scrittore aveva 88 anni.

ENNIO DORIS (24 novembre)

Ennio Doris (Ansa)

Addio a Ennio Doris, scomparso a 81 anni. Nome di spicco della finanza e fondatore e presidente onorario di Banca Mediolanum, è stato uno storico alleato, consigliere e partner d'affari di Silvio Berlusconi. Nel 2002 era stato nominato Cavaliere del Lavoro.

LINA WERTMULLER (9 dicembre)

Lina Wertmuller (Ansa)

L’anno si chiude con la notizia della morte di Lina Wertmuller, regista rivoluzionaria e prima cineasta donna a essere candidata all’Oscar nel 1977 con il film “Pasqualino Settebellezze”, pur senza vittoria. La statuetta le è stata conferita l’anno scorso come premio onorario alla carriera.

