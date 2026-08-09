Jannik Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro.

Lo ha annunciato con un post su X il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense.

Con lo stesso  post viene augurato «il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno». 

(Unioneonline)

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