Wimbledon, Sinner batte il giapponese Mochizuki in tre set e vola ai quartiL’altoatesino affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff
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Jannik Sinner batte il giapponese Mochizuki e va ai quarti di finale di Wimbledon.
Il n.1 del mondo ha vinto in tre set, 6-3 7-6 6-3.
L’altoatesina affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff. Per Struff, 36 anni, si tratta della prima volta tra gli ultimi 8 in una prova dello Slam: tre i precedenti tra i due, tutti risalenti al 2024 e tutti vinti dall'italiano.
A Wimbledon, anche Novak Djokovic continua la sua corsa: pur lontano dal suo tennis migliore, non più straripante come nei giorni migliori, il campione serbo supera Roman Safiullin per accedere ai quarti di finale per la nona volta consecutiva e la 17esima in carriera.