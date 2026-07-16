«Le Atp Finals restano a Torino nel 2027». Lo ha annunciato Angelo Binaghi, presidente della Fitp, a Torino nel corso della presentazione del masterplan della Nitto Atp Finals 2026, stasera al Grattacielo di Intesa.

«Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria. Per questo», ha spiegato, «abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni e partner che hanno lavorato con grande passione e competenza, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati del calendario mondiale del tennis».

«La conferma di Torino per il 2027 - ha aggiunto Binaghi - ci permette di continuare a programmare il futuro con ambizione e di consolidare ulteriormente il legame tra questo evento e il territorio che lo ha accolto e fatto crescere. I risultati straordinari che stiamo registrando già in fase di vendita per l'edizione 2026 ci dicono che le Nitto Atp Finals sono entrate definitivamente nel cuore degli italiani e degli appassionati di tutto il mondo. È il segnale più bello e più incoraggiante - conclude - per continuare a investire in un progetto che rappresenta un patrimonio per lo sport italiano e per l'intero Paese».

(Unioneonline)

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