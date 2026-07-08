tennis
08 luglio 2026 alle 18:43aggiornato il 08 luglio 2026 alle 18:43
Wimbledon, crollo Cobolli: ko ai quarti con Fery. Out anche PaoliniL'azzurro perde con l'inglese wild card del torneo 6-4, 7-6, 6-0. Jasmine si arrende ucraina Kostyuk
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Flavio Cobolli crolla ai quarti di finale di Wimbledon, e perde con l'inglese Arthur Fery - wild card del torneo - in tre set. La sfida è finita con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-0.
Nel femminile out anche Jasmine Paolini, che deve rinunciare alle semifinali: l'italiana è stata battuta dall'ucraina Marta Kostyuk in due set, con il punteggio di 6-3, 6-2.
(Unioneonline)
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