i risultati
05 luglio 2026 alle 14:29
Tennis B1 femminile, sfuma la promozione per il Tc Cagliari AVittoria amara per le ragazze di Monte Urpinu, che battono 2-1 il Tc Pistoia ma, a causa dello 0-4 subito all'andata, restano in B1
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Vittoria amara per il Tc Cagliari A, che batte 2-1 il Tc Pistoia ma, a causa dello 0-4 subito all'andata, resta in B1.
I risultati.
Jessica Bertoldo (C) b. Sveva Pieroni 6-3, 6-4
Gerfana Ivanova Topalova (C) b. Alessandra Anghel 6-7(5), 6-3, 6-3
Sveva Fumagalli b. Marcella Dessolis (C) 6-2, 6-2.
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