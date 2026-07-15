A pochi mesi dal Challenger e dalla vittoria di Matteo Arnaldi (rilanciato dalla Sardegna fino alla semifinale del Roland Garros), Cagliari è ancora capitale del tennis nazionale: da venerdì 17 a domenica 26 luglio, i campi del Tc Cagliari ospiteranno i Campionati italiani di Seconda categoria. Ma non è finita: subito dopo, il circolo di Monte Urpinu si affaccerà anche oltre confine con le qualificazioni del 2006 Tennis Europe cups by Dunlop (Summer cup) degli under 18 continentali in un raggruppamento che comprende Italia, Israele, Andorra, Grecia, Monaco, Polonia e Spagna. Tutto questo, in attesa dell’edizione 2027 del Challenger 175 (i biglietti sono già in vendita).

Ora arrivano i Campionati che assegnano lo scudetto del tennis maschile e che lanciano ogni anno giocatori che poi conquistano la ribalta nazionale e internazionale. L’ultimo esempio è quello di Gianluca Cadenasso, a maggio semifinalista al Challenger, ma tre anni prima in campo a Monte Urpinu proprio per i nazionali di Seconda.

Ottanta gli iscritti per un montepremi di 13mila euro. E' l’ottava volta di fila che il capoluogo sardo ospita la manifestazione. Una vetrina, ma anche un’occasione di confronto tra scuole e club di tutta Italia. A parte la Sardegna (venticinque giocatori), la regione più rappresentata è il Lazio con undici partecipanti. Poi la Campania (con tanti tennisti dei club napoletani) e l’Emilia Romagna a quota 8, quindi 5 a testa per Toscana e Lombardia. Tante le regioni rappresentate, dalla Sicilia al Piemonte, dal Veneto alla Puglia, dalle Marche alla Calabria.

Il siracusano Alessandro Ingarao è ancora una volta l’uomo da battere: a Cagliari il re da quattro anni a questa parte è sempre lui: nel 2025, ha conquistato il poker con il quarto scudetto consecutivo. L’anno scorso però, dopo tre successi di fila, non si è aggiudicato il doppio. Quest’anno, deve stare molto attento soprattutto ad Alessandro Ragazzi, 30enne ancora in forma, che quattro anni fa ha conquistato un titolo Itf in Egitto. Ma può dare fastidio al siciliano anche Nicolas Bianchi: l’italo argentino, sconfitto in finale nell’ultima edizione, torna in Sardegna a caccia di rivincite. Attenzione agli altri 2.2: Marco Dessì (sardo che gioca in Puglia), Alessandro Scialla, Giuseppe Caparco e Tommaso Gabrielli. Tra i padroni di casa, occhio ai due Tc Cagliari Nicola Porcu e Lorenzo Rocco (già convocato nelle giovanili azzurre). Il direttore del torneo è Andrea Lecca.

“Sarà un luglio di grande tennis al Tc Cagliari. La Summer Cup e i Campionati italiani di Seconda categoria rappresentano due appuntamenti di grande prestigio, sia a livello internazionale che nazionale", spiega il presidente del Tc Cagliari Lodovica Binaghi, "I Campionati italiani, in particolare, offriranno agli atleti sardi un’importante opportunità di confrontarsi con i migliori giocatori provenienti da tutta Italia, gareggiando nella nostra Isola e senza dover sostenere i costi di una trasferta. Per il nostro circolo si tratta di un impegno organizzativo ed economico significativo, affrontato con entusiasmo e grande senso di responsabilità. Siamo convinti che gli sforzi profusi saranno ripagati dalla soddisfazione degli atleti, dei tecnici, degli accompagnatori e di tutti coloro che avranno il piacere di vivere queste manifestazioni nella splendida cornice della Sardegna e del Tc Cagliari. Sarà un mese di tennis, passione e condivisione, capace di valorizzare il nostro territorio e di confermare il Tc Cagliari come punto di riferimento per il tennis italiano e internazionale”.

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