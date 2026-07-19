Cinque sardi, Samuele Porcu (Tc Cagliari), Mattia Secci e Riccardo Ciulli (entrambi del Quattro mori tennis team), Daniel Frasconi (Tc Terranova) e Christian Musselli (Tc Luogosanto).

Con loro, due emiliani, Leonardo Tombolini (Circolo del Castellazzo) e Massimo Ruspaggiari (Albinea), il veneto Paolo Boscarini (Tennis Villafranca), il laziale Lorenzo D’Intini (Play pisana) e il pugliese Paolo Vito Domenico Laviola (Play Tennis "Claudio Cosimo" Lecce).

Sono i dieci qualificati al tabellone principale dei Campionati italiani di Seconda categoria di tennis maschile in corso di svolgimento sui campi del Tc Cagliari. È il primo verdetto del torneo.

Domani si comincia con il main draw. L’obiettivo per tutti è la finale di sabato, che assegnerà lo scudetto del singolare. Ma da domani si parte anche con il doppio, per un altro tricolore da conquistare.

Nella giornata decisiva per le qualificazioni, Olbia batte Alghero: Frasconi ha vinto il derby del nord Sardegna con Tommaso Nurra per 6-3, 6-1. Secco successo di Secci (6-4, 6-1) con l’emiliano Edoardo Bardelli. Anche a Ciulli sono bastati due set (6-1, 6-2) per battere Paolo Emilio Cossu Floris. Facile successo del padrone di casa Samuele Porcu: 6-1, 6-3 contro Riccardo Manca.

Fuori invece sul campo 14 l’altro Tc Cagliari Diego Pinna, contro il solidissimo Ruspaggiari: l’emiliano, che ieri aveva eliminato un altro sardo, Davide Vargiu, ha vinto 6-4, 6-1. Avanti anche Musselli, sempre in due set (doppio 6-2) contro il romano Giovanni Flumini. Equilibrato il match tra D’Intini con l’emiliano Sebastiano Tombolini: l’atleta della Play Pisana ha guadagnato il tabellone principale con due tiebreak.

Sebastiano sconfitto, ci ha pensato il fratello Leonardo a far sorridere la famiglia Tombolini: vittoria in due set (6-2, 6-4) sul romano Carlo Ciampa. Eroi della giornata Nicola Montani e Paolo Vito Domenico Laviola: hanno combattuto sul Centrale sotto il sole per 3h37'. Laviola ha vinto il primo set 6-4, poi Montani ha pareggiato i conti nel secondo, 7-5. E il match sarebbe stato ancora più lungo se, stremato, Montani non avesse ceduto anche fisicamente: Laviola ha vinto il set decisivo 6-0.

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