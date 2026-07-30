Si disputano questa mattina le semifinali della Zona B della Summer Cups Under 18 di tennis maschile per Nazioni. Sui campi del Tc Cagliari, si affrontano Italia-Grecia e Spagna-Polonia.

Gli azzurrini Raffaele Ciurnelli, Simone Massellani e Matteo Gribaldo, capitanati da Federico Malanca, sono in campo per provare ad arrivare il più lontano possibile e guadagnarsi il viaggio per la Final Eight in programma da lunedì 3 a mercoledì 5 agosto a Vichy, in Francia.

Sei Nazionali in campo a Monte Urpinu, ma due sono giá fuori dopo i match di ieri: la Grecia, prossima avversaria dell’Italia, ha eliminato il Principato di Monaco al termine di una sfida tiratissima, almeno nei primi due singolari. L’incontro si è deciso soltanto con il doppio: 6-1, 6-0 per gli ellenici. Gli azzurri dovranno stare attenti soprattutto a Panagiotos Grammatikatis, il vincitore del duello di ieri mattina nel singolare contro il monegasco Leonardo Ljubicic.

Dall’altra parte del tabellone facile vittoria della Polonia, 3-0, contro Andorra. Nel 2027 sará Cagliari a ospitare le fasi finali delle Summer Cups Under 18.

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