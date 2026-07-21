Tennis, a Cagliari avanza Lorenzo RoccoIl portacolori del circolo ospitante supera il primo turno nei Campionati italiani. Domani, esordio per il campione uscente Alessandro Ingarao
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Avanza il napoletano Giuseppe Caparco, testa di serie numero 3. E vanno agli ottavi anche il veronese Paolo Boscarini, l’azzurrino del Tc Cagliari Lorenzo Rocco, il romano Gian Rocco De Filippo e il marchigiano Achille Prato. Sono i verdetti delle gare della mattina dei Campionati italiani di Seconda categoria di tennis in corso di svolgimento a Cagliari.
Oggi, sul Centrale, Caparco ha fatto valere esperienza e palleggio sul bresciano Matteo Paolo Yoska Salvi. E ha risolto tutto in due set: 6-2, 6-3. Domani, dovrà confermarsi con Gian Rocco De Filippo. Sul “Centralino” vita facile anche per il padrone di casa Lorenzo Rocco che, con il 6-0, 6-3 contro il ligure Bonaiti, raggiunge agli ottavi il compagno di squadra Nicola Porcu.
Match del giorno la indecifrabile (almeno nei primi due set) sfida tra il romano De Filippo e l’altro portacolori del Tc Cagliari Samuele Porcu. L’atleta del Canottieri vince la prima frazione 6-4. Poi nel secondo parziale crolla e subisce un eloquente 0-6 dal sardo. De Filippo sembra già al tappeto, ma al terzo set si risolleva e vince 6-3.
Prato, per non fare brutta figura con il compagno di squadra della Beretti Grottamare Boagnon (agli ottavi giá da ieri) passa il turno anche lui: 6-4, 6-0 e niente da fare per il leccese Paolo Vito Domenico Laviola. Vittoria anche per il veneto Boscarini: sul campo 13 ha eliminato con un doppio 6-3 il solido Massimo Ruspaggiari (Ct Albinea).
Al via anche il torneo di doppio: finale con assegnazione dello scudetto in programma venerdì.
Domani, l’esordio del campione uscente Alessandro Ingarao contro il romano Kelvin Marena.