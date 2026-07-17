Primi scambi al Tc Cagliari per la corsa allo scudetto dei Campionati italiani di seconda categoria di tennis maschile. Nel pomeriggio, l’esordio con i primi match delle qualificazioni.

In evidenza il romano Carlo Ciampa (doppio 6-1 contro Mauro Spanu) e il parmense Leonardo Tombolini (6-0, 6-2 contro Jacopo Sanna). Bene anche Paolo Emilio Cossu Floris, sardo che gioca a Ravenna: primo set al tiebreak con Nicola Bocchieri, poi 6-0 senza storia.

Ma domani si entra nel vivo con altri quattordici incontri. In questa prima fase, il traguardo principale è quello del tabellone principale: domenica i set decisivi per l’assegnazione dei dieci posti per il main draw.

Poi, da lunedì, entrano in scena i big. Il più atteso è il siracusano Alessandro Ingarao, ancora una volta l’uomo da battere: a Cagliari il re da quattro anni a questa parte è sempre lui. Tra uno scudetto e l’altro nei mesi scorsi si è anche tolto la soddisfazione di palleggiare, da sparring partner, con il numero uno al mondo Jannik Sinner. Nel 2025, ha conquistato il poker con il quarto scudetto consecutivo. L’anno scorso però, dopo tre successi di fila, non si è aggiudicato il doppio. Quest’anno deve stare molto attento soprattutto ad Alessandro Ragazzi, trentenne ancora in forma che quattro anni fa ha conquistato un titolo Itf in Egitto. Ma può dare fastidio al siciliano anche Nicolas Bianchi: l’italo argentino, sconfitto in finale nell’ultima edizione, torna in Sardegna a caccia di rivincite. Attenzione agli altri 2.2 Marco Dessì, sardo che gioca in Puglia, Alessandro Scialla, Giuseppe Caparco e Tommaso Gabrielli. Tra i padroni di casa occhio ai due Tc Cagliari Nicola Porcu e Lorenzo Rocco, già convocato nelle giovanili azzurre.

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