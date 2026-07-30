

Italia contro Spagna. È questa la finalissima della Zona B delle qualificazioni della Summer Cups by Dunlop-Valerio/Galea Cup, il Campionato Europeo a squadre Under 18 maschile. Domani, alle 9, le due Nazionali si sfiderà per la vittoria sui campi del Tc Cagliari e, insieme, voleranno alla Final Eight in programma da lunedì 3 a mercoledì 5 agosto a Vichy, in Francia.

I campioni azzurri del domani hanno esordito contro la Grecia, nella semifinale di questa mattina. Matteo Gribaldo ha sconfitto in tre set Panagiotis Grammatikakis. Sembrava una partita facile (6-2 nel primo set), ma poi l’azzurro è calato nel secondo parziale, 1-6, facendo temere il peggio. Ma era un passaggio a vuoto solo momentaneo: nel terzo set l’azzurro ha detto, anche con il punteggio (di nuovo 6-2), che il vero Gribaldo era quello di inizio partita. Match in discesa.

E compagno di squadra, Simone Massellani, anche psicologicamente avvantaggiato dall’1-0. L’azzurro non ha fallito. E ha anche accorciato i tempi: solo due set, 6-1, 6-3, contro Odysseas Geladaris. E visto che c’erano, a risultato acquisito, i due azzurrini hanno vinto anche il doppio con i set accorciati: 5-4(5), 4-2.

Più difficile il cammino della Spagna che, nel match con la Polonia, dopo il doppio 6-1 iniziale di Enrique Carrascosa Diaz contro Hugo Pawel Rytelewski, ha dovuto fare i conti con la sconfitta di Roberto Perez Socas (doppio 6-2) contro Tymon Litwic. E allora doppio decisivo con Enrique e Maximino Carrascosa, che hanno battuto 6-3, 6-4 la coppia formata da Litwic e da Maksymilian Zurek.

Domani mattina gli accoppiamenti per i singolari e le squadre del doppio. Poi alle 9 inizia la finalissima.

Domani si gioca anche Grecia- Polonia per la terza posizione.

Oggi, per il quinto posto, netta vittoria (3-0) del Principato di Monaco su Andorra.

© Riproduzione riservata