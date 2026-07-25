Per la quinta volta consecutiva, Alessandro Ingarao è campione d’Italia ai Tricolori di Seconda categoria di tennis maschile.

Questa mattina sul “centralino” del Tc Cagliari, il 27enne siracusano ha battuto in due set (6-2,6-3) il campioncino di casa, Lorenzo Rocco. Un match molto equilibrato, più di quanto non dica il punteggio. Una bella partita di fronte a oltre duecentocinquanta persone che hanno fatto il tifo per il beniamino locale, il classe 2009 Rocco, sino all’ultima palla.

Match tirato con Ingarao decisivo nei momenti decisivi: il siciliano ha salvato almeno sette palle break. Poi l’urlo sul primo match point diventato scudetto: "Bravo", ha gridato, complimentandosi con se stesso.

Ingarao, recentemente anche sparring partner di Sinner, ha vinto anche il torneo di doppio con il compagno di squadra Antonio Caruso battendo con un netto 6-0, 6-1 il veneto Tommaso Gabrieli e il toscano Guelfo Borghini Baldovinetti.

Dai prossimi giorni, il Tc Cagliari sarà palcoscenico internazionale con la Summer cup, il torneo che in passato ha visto in campo Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Gael Monfils, Richard Gasquet e tanti altri campioni. Sui campi in terra battuta del circolo di Monte Urpinu ci saranno Italia, Spagna, Andorra, Polonia, Grecia, e Principato di Monaco.

"Si conclude un’altra edizione dei Campionati italiani di Seconda categoria, un’edizione per noi particolarmente significativa – dichiara il presidente del Tc Cagliari Lodovica Binaghi - L’approdo in finale del nostro atleta Lorenzo Rocco, insieme alle prestazioni di Nicola Porcu in singolo e in doppio, testimoniano la crescita e la solidità del nostro progetto tecnico. Desidero ringraziare tutto lo staff del Tennis club Cagliari per l’organizzazione impeccabile e, in particolare, il direttore del torneo Andrea Lecca per la professionalità e la dedizione. E non ci fermiamo qui: da mercoledì i nostri campi ospiteranno i match della Summer Cup, la più importante manifestazione europea a livello Under 18. E' l’ennesima conferma di quanto sia sempre più solida la tradizione organizzativa del Tennis club Cagliari ad alto livello”.

© Riproduzione riservata