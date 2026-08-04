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04 agosto 2026 alle 17:19
Tennis, stop all'esordio per Lorenzo CarboniIl 20enne algherese è stato sconfitto nel primo turno dell'Atp Challenger 50 di Plovdiv
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Stop all'esordio per Lorenzo Carboni.
Il 20enne tennista algherese, numero 481 della classifica mondiale, è stato sconfitto con un doppio 6-4 nel primo turno dell'Atp Challenger 50 di Plovdiv dal mancino ceco Petr Brunclik (331 Atp).
Sul rosso blugaro, Carboni disputerà anche il torneo di doppio, in coppia con l'ucraino Volodoymyr Uzhylovskyi, opposto alla coppia numero 2 del tabellone, quella composta dagli argentini Valentin Basel e Franco Ribero.
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