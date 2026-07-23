Conferme e imprese negli ottavi di finale dei Campionati italiani di Seconda categoria di tennis maschile sui campi del Tc Cagliari.

La prima conferma è che Alessandro Ingarao (campione in carica da quattro anni) è tornato ed è quello di sempre: non ha lasciato giochi al romano Kelvin Marena (fin qui protagonista di un ottimo torneo) e lancia un messaggio ai principali rivali di quest’anno.

Ma le sorprese della giornata (pronostico e ranking dicevano altro) sono state tre. Al mattino, impresa del 2003 del Tc Cagliari Nicola Porcu contro il viterbese Davide Liberati, testa di serie numero 8. Porcu ha vinto il primo set, ma si è fatto sorpassare nel secondo. Il sardo, cresciuto nel club di Monte Urpinu e ora giocatore e maestro del Tc, però è riuscito a riagguantare l’avversario e a portarlo al tiebreak. Lì non c’è stata storia: 7-1 e storico approdo ai quarti. Destini che si incrociano: domani la sfida per la semifinale sarà proprio Ingarao-Porcu.

Di sera, il secondo exploit è firmato dal giovanissimo Lorenzo Rocco (Tc Cagliari): ha battuto in due set (doppio 6-2) il numero 7 del seeding Daniele Minighini. E' la prima volta che due portacolori del Tc Cagliari approdano ai quarti dei Nazionali di Seconda.

“Siamo contenti del risultato ottenuto fino ad ora dai nostri atleti E' la logica conseguenza del lavoro e dell’impegno quotidiano dei nostri ragazzi e di tutto lo staff”, commenta il presidente del circolo Lodovica Binaghi.

Capolavoro (e altra sorpresa) del marchigiano Achille Prati: in due set elimina la testa di serie numero 2 Alessandro Ragazzi.

Conferme da Bassano del Grappa e da Napoli: il numero 4 Tommaso Gabrieli ha sconfitto in due set (doppio 6-3) il mantovano Tommaso Macchione. Molto bene anche il napoletano Francesco Giuseppe Colasanto (Tc Vomero), che passa ai quarti con un secco 6-1, 6-2 sul marchigiano Yaniche Francis Boagnon. Domani, Gabrieli e Colasanto si affronteranno per la conquista della semifinale.

Avanti anche l’altro napoletano, Giuseppe Caparco: ha battuto in due set (ma nel primo c’è voluto il tiebreak) Gian Rocco De Filippo, 7-6, 6-2.

Ai quarti anche il siciliano Antonio Caruso, compagno di squadra e di doppio di Ingarao: 6-1, 6-2 contro Paolo Boscarini. Domani sarà derby del sud Caparco-Caruso.

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