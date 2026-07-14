Lorenzo Rocco e Carolina Cicu hanno conquistato il Torneo Open "Fondazione Torres Memorial Riccardo Fiori" 2026, disputato sui campi in terra battuta del circolo sassarese.

Il singolare maschile ha visto la vittoria della testa di serie numero 4 Lorenzo Rocco (Tc Cagliari), che ha approfittato del ritiro del numero 2 del seeding Matteo Mura sull'1-1 del terzo set (5-7, 6-3). In semifinale, Rocco aveva regolato con un doppio 6-2 il favorito della vigilia, il genovese Mirko Lagasio, mentre Mura aveva battuto 6-4, 6-1 il numero 3 Niccolò Dessì (Quattro Mori Tennis Team).

Nel femminile, successo per la "padrona di casa" Carolina Cicu, accreditata della seconda testa di serie, che in finale ha superato 2-6, 6-0, 6-3 l'emiliana Valeria Muratori, numero 1 del seeding. In semifinale, Muratori aveva regolato con un doppio 6-1 la torresina Marta Mura, mentre Cicu aveva battuto 6-2, 7-5 Eleonora Atzei (Quattro Mori Tennis Team). Derby torresino nella finale del doppio maschile, con Italo Spano e Marco Mura vincenti 6-4, 6-1 su Mattia Cabeccia e Luca Carta.

Nel femminile, titolo per le emiliane Valeria Muratori e Monia Accorsi, 6-4, 6-1 sulle olbiesi del Tc Terranova Giulia Russu e Irene Sanna. Tra i Terza, vincono il "padrone di casa" Marco Mura, che la spunta 6-1, 3-6, 10-2 su Giovanni Mocci (Ct Macomer), e Alessandra Ogno (Tc Alghero), che regola 6-1, 6-2 Veronica Pala (Tc Ghilarza). Nei Quarta maschili, Guido Cuccuru (Tc Ghilarza) regola con un doppio 6-1 Samuele Sotgiu (Tc Tempio).

Nei Quarta Nc femminili, Maria Simula (Torres Tennis) si impone 7-6(5), 3-6, 10-6 su Stefania Solinas (Tc Bonorva).

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