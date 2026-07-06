Flavio Cobolli batte in tre set l’australiano Alex De Minaur e raggiunge per il secondo anno consecutivo i quarti di finale a Wimbledon.

Il tennista romano numero 10 al mondo si impone per 7-5, 7-6, 6-3 in due ore e mezzo. Primo set non bellissimo, in cui Cobolli sfrutta i tanti gratuiti dell’australiano nel finale per prendere il break che lo porta a imporsi per 7-5. Nel secondo si va sulle montagne russe: Flavio subito avanti di un break, poi crollo dell’azzurro e monologo di De Minaur fino al 5-2, ma Flavio riesce a riprenderlo e a portarsi al tiebreak, che vince per 7-4. Nel terzo e ultimo set è l’australiano a portarsi avanti di un break sul 3-2, ma da quel momento non fa più un game.

Cobolli, dunque, dopo i quarti dello scorso anno persi con Djokovic e dopo la finale del Roland Garros persa con Zverev, si conferma uno dei migliori tennisti in circolazione. Ai quarti troverà il vincente del match tra il bulgaro Grigor Dimitrov e l’idolo di casa Arthur Fery, grande sorpresa del torneo.

Per il settimo Slam di fila l’Italia porta almeno due uomini ai quarti di finale. Domani Sinner è impegnato nel suo quarto contro il tedesco Struff.

Jasmine Paolini (Ansa)

Nel femminile avanza ai quarti anche una ritrovata Jasmine Paolini: la toscana, nella sua miglior versione di un 2026 fin qui deludente, sconfigge in lotta la filippina Alexandra Eala, che nel precedente turno aveva sconfitto la campionessa in carica Iga Swiatek, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. Jasmine ora troverà l’ucraina Marta Kostyuk.

(Unioneonline/L)

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