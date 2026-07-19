Tennis giovanile, spettacolo al Tc AlgheroSi è conclusa domenica la sesta tappa regionale del Circuito Youth challenge by Head con 126 giovani atleti in campo
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Sono stati ben 126 i giovani atleti che per una settimana si sono dati battaglia sui campi in green set del Tc Alghero per la sesta tappa regionale del Circuito Youth challenge by Head.
Otto i tabelloni allestiti dai giudici arbitro Giovanni Delogu e Giuseppe Calise, coadiuvati dagli assistenti Tiziana Solinas, Rosella Delogu e Massimo Contini.
Ecco vincitori e finalisti.
Under 10 maschile: Federico Cuccuru (Tc Porto Torres) b. Filippo Sanna (Tc Portisco).
Under 10 femminile: Viola Biagini (Tc Cagliari) b. Aurora Beretta (Sport Rend Milano).
Under 12 maschile: Enrique Capelli (Junior Tennis Stintino) b. Francesco Cuccureddu (Tc Alghero).
Under 12 femminile: Greta Simbula (Tc Alghero) b. Ginevra Demontis (Accademia Tennis Sassari).
Under 14 maschile: Francesco Marras (Tc Alghero) b. Antonio Soggiu (Tc Alghero).
Under 14 femminile: Karol Urru (Tc Porto Torres) b. Greta Palermo (Cus Sassari).
Under 16 maschile: Mattia Cabeccia (Torres Tennis) b. Italo Spano Torres Sassari).
Under 16 femminile: Karol Urru (Tc Porto Torres) b. Serena Cimino (Tc Alghero).