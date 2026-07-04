tennis
04 luglio 2026 alle 18:29
Wimbledon, Cobolli passa agli ottavi. Ok anche PaoliniL'azzurro supera il russo Khachanov nonostante qualche guaio fisico. Bene anche Jasmine contro la greca Sakkari
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Flavio Cobolli batte Karen Khachanov col punteggio di 0-6 7-6 6-7 6-2 6-2 e passa agli ottavi di finale di Wimbledon. L'azzurro, al termine del primo set perso in 18 minuti, aveva avuto un medical time out negli spogliatoi.
Nel torneo femminile, tutto facile per Jasmine Paolini nel
terzo turno. L'azzurra ha superato in due set 6-1,6-2 la greca Maria Sakkari approdando così agli ottavi di finale
del torneo inglese.
(Unioneonline)
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