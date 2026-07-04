Flavio Cobolli batte Karen Khachanov col punteggio di 0-6 7-6 6-7 6-2 6-2 e passa agli ottavi di finale di Wimbledon. L'azzurro, al termine del primo set perso in 18 minuti, aveva avuto un medical time out negli spogliatoi. 

Nel torneo femminile, tutto facile per Jasmine Paolini nel

terzo turno. L'azzurra ha superato in due set 6-1,6-2 la greca Maria Sakkari approdando così agli ottavi di finale

del torneo inglese. 

(Unioneonline)

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