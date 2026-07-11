Wimbledon: la regina è Noskova, battuta Muchova nel derby cecoLa 21enne ha vinto la finale al terzo set, è il suo primo Slam
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Linda Noskova è la regina dell'edizione 2026 di Wimbledon: nella finale femminile ha vinto il derby ceco contro Karolina Muchova in tre set (6-2 5-7 6-3), dopo aver avuto varie occasioni per chiudere la partita già nel secondo parziale.
Per Noskova, 21 anni, numero 12 al mondo e testa di serie numero 9 del tabellone, è il primo titolo dello Slam conquistato alla prima finale, disputata contro la 29enne connazionale (testa di serie numero 10).
Domani, alle ore 17 italiane, l'ultimo atto del torneo maschile con la sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev.
(Unioneonline)