Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo di Wimbledon, dove affronterà il tedesco Alexander Zverev.

Il numero 1 al mondo, campione in carica nello slam londinese, ha battuto il serbo Novak Djokovic in tre set, col punteggio di 6-4, 6-4, 6-4.

«È bellissimo tornare in finale qui – ha detto Sinner - un posto speciale e c'è una splendida atmosfera. Novak e io abbiano sempre avuto partite dure, oggi ho cercato di essere aggressivo e servire bene contro il miglior risponditore del circuito. Sono soddisfatto».

«Oggi dovevo alzare il livello e l'ho fatto, grazie al mio team. Sono contento di dove sono e di tornare in finale», ha aggiunto l'azzurro, che domenica affronterà Alex Zverev per la difesa del titolo conquistato lo scorso anno battendo Carlos Alcaraz.

(Unioneonline)

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