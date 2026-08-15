La Coppa Italia di serie C ha preso il via oggi, ma Spezia e Torres si affronteranno domenica alle 18 nello stadio ligure. Per la squadra sassarese un test prestigioso contro una formazione appena retrocessa dalla serie B e che soltanto quattro anni fa era addirittura in serie A.

Lo Spezia ha rivoluzionato l'organico cambiando allenatore e 15 giocatori. La Torres ha il vantaggio di affrontare il match con una formazione che per nove undicesimi si conosce. Le uniche due novità saranno il difensore Berto, costretto a fare il centrale per l'infortunio ad Antonelli, e il trequartista Pennington, che tra i nuovi arrivi è quello che ha impressionato maggiormente per affidabilità e visione di gioco.

La formula della Coppa Italia prevede una gara secca, quindi chi vince passa il turno subito. Non sono previsti supplementari: se al termine dei 90 minuti regolamentari le due antagoniste saranno ancora in parità si andrà direttamente ai calci di rigore.

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