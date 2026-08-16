Debutto amaro per la Torres che esce dal campo dello Spezia con un pesante 4-1. La squadra ligure, appena retrocessa dalla serie B, elimina i rossoblù di Greco.

Primo tempo di marca spezzina, con Berto già a salvare sulla linea nei primi minuti dopo la conclusione di Cazzadori. Padroni di casa in vantaggio al 40': Florenzi ruba palla, va via e conclude, Zaccagno respinge, riprende cancellieri che serve Mazzocchi per l-10.

Nella ripresa Di Stefano pareggia sfruttando l'indecisione di Sganzerla, ma nel giro di otto minuti lo Spezia mette a ferro e fuoco la difesa sassarese, peraltro priva di Antonelli e Scaringi, infortunati: nuovo vantaggio con Sapola su corner, 3-1 firmato da Cazzadori e match chiuso dal bulgaro Durmush. Timida la reazione della Torres eccezion fatta per il tiro della punta Di Stefano che però trova la bella risposta del portiere Micai.

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