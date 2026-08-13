Ecco i nuovi numeri di maglia per la stagione 2026/27: tra i nuovi acquisti Alessandro Romano ha preso la numero 4, l’inglese Harry Winks avrà la 6. Sarà l’attaccante Kevin Carlos a indossare la 9, la maglia numero 10 andrà sulle spalle di Jacopo Fazzini. Per Raphael Kofler la 22; Giuseppe Aurelio e Sebastiano Di Paolo avranno rispettivamente le maglie 24 e 25. Demi Akarakiri ha scelto la 30, Daniel Maldini indosserà la 70. C’è chi, rispetto alla scorsa stagione, ha preferito cambiare: la maglia numero 2 sarà di Zé Pedro; Yael Trepy ha scelto la 19.

L’elenco completo: Caprile 1 Zé Pedro2 Idrissi 3 Romano 4 Winks 6 Adopo 8 Kevin Carlos 9 Fazzini 10 Sherri 12 Deiola 14 Rodriguez 15 Prati 16 Felici 17 Mutandwa 18 Trepy 19 Albarracin 20 Cavuoti 21 Kofler 22 Radunovic 23 Aurelio 24 Di Paolo 25 Mina 26 Liteta 27 Zappa 28 Borrelli 29 Akarakiri 30 Mendy 31 Sulev 32 Obert 33 Grandu 36 Maldini 70 Esposito 94.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata