Coppa Italia, la Torres si prepara alla gara di La SpeziaIl tecnico Greco: «Un po’ corti in alcuni settori, ma pronti a confrontarci con una pretendente alla vittoria del campionato»
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«Siamo un po' corti in alcuni settori, ma siamo anche desiderosi di confrontarci contro lo Spezia» ammette il tecnico Alfonso Greco. Dopo un pre-campionato tutto sardo e contro avversarie di serie D, la Torres si accinge ad aprire la stagione 2026/27: domenica alle 18 si gioca a La Spezia, contro una formazione appena retrocessa dalla serie B.
L'allenatore rossoblù afferma: «Cercheremo di affrontare la gara nel modo giusto, numericamente siamo corti, in determinati reparti per infortuni tutti traumatici e speriamo di completare la rosa quanto prima, i nomi ci sono ma non dipende solo da noi».
Il riferimento è soprattutto alla difesa, che deve rinunciare per tutto il mese al neo acquisto Scaringi (frattura quinto metatarso del piede sinistro) e al veterano Antonelli, fermo per un problema alla spalla destra dopo l'infortunio rimediato nell'amichevole contro il Latte Dolce.
Ci sono poi altri rossoblù acciaccati e qualcuno che è ancora lontano dalla migliore condizione fisica: «Non tutti hanno i 90 minuti nelle gambe, quindi cercherò di alternarli con altri durante la partita».