Oltre 500 ragazzi in cerca di un posto di lavoro. E 40 aziende pronte ad accoglierli a braccia aperte per assumere giovani volenterosi, entusiasti e con capacità.

Sono i numeri più importanti dell’UniCAreer Day 2025, l’evento organizzato dell’ufficio del Job Placement dell’Università degli studi di Cagliari, per avvicinare i giovani al mondo del lavoro.

Alla Fiera di Cagliari dalle 9,30 del mattino sono iniziati i colloqui di lavoro tra giovani (e anche qualche meno giovane) in cerca di un’occupazione appagante e stimolante.

«Le grandi aziende spingono per avere giovani laureati e specializzati sulle nuove tecnologie», ha spiegato Fabrizio Pilo, Prorettore dell’Università di Cagliari per l’Innovazione. «Ed è compito del nostro ateneo adeguare l’offerta formativa a un mondo che cambia in fretta e che ha esigenze sempre diverse. Con la speranza che molti ragazzi trovino lavoro in Sardegna e non siano costretti a lasciarla per costruirsi un futuro».

