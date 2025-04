Dopo due mesi di polemiche e non solo il bilancio di previsione 2025-2027 sbarca in Consiglio comunale per l'approvazione definitiva. La sindaca di Arborea Manuela Pintus ha convocato l'assemblea per martedì prossimo 15 aprile alle 19,45. Tre i punti all’ordine del giorno tra cui appunto l’approvazione del documento finanziario che per legge doveva essere approvato entro lo scorso 28 febbraio. Il caso alcune settimane era sbarcato anche nella scrivania del prefetto di Oristano Salvatore Angieri. I consiglieri di minoranza del Comune di Arborea Luca Montisci, Marco Pinna e Giovanni Marras avevano inviato un documento in prefettura per segnalare la vicenda anomala e chiedere di “ristabilire il rispetto delle norme vigenti con particolare riferimento alle legalità, alla trasparenza e alla salvaguardia e tutela delle finanze comunali”. Il documento era stato inviato anche all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. L’attesa dunque è finita.

