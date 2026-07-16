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Sassari

La famiglia Andolfi col sindaco Mulas (foto Pala)
La famiglia Andolfi col sindaco Mulas (foto Pala)
il ricordo

Porto Torres, al Palazzo del Marchese una luce in memoria di Gianni Andolfi

La famiglia dell’imprenditore ha donato all’amministrazione comunale un lampadario in bronzo e cristalli
Mariangela Pala
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il raggiro

«Ho un tumore e sono senza casa», lui le versa 65mila euro: chiesta condanna per una 61enne cagliaritana

Una truffa sentimentale ai danni di un 68enne di Siligo, che in tre anni ha fatto per la donna ben 142 vaglia postali
Emanuele Floris
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difesa

Visita lampo del ministro Crosetto a Sassari

Ha visitato la caserma Gonzaga della Brigata Sassari e subito dopo è ripartito
Emanuele Floris
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Il sopralluogo a Coghinas 2 (foto concessa)
Il sopralluogo a Coghinas 2 (foto concessa)
Il guasto

Guasto al Coghinas: riavviata l’erogazione nei centri nord ovest

Alle 11 l’Enas ha ripristinato anche la fornitura per il potabilizzatore di Pedra Majore
Mariangela Pala
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Sassari, frode Superbonus
Sassari, frode Superbonus
le indagini

Sassari, frode milionaria sui bonus edilizi: sequestri per 2 milioni di euro

Quattro denunciati per indebita percezione di fondi pubblici e false asseverazioni
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Stefano Vicari (foto concessa)
Stefano Vicari (foto concessa)
ricerca

Autismo, a Sassari uno studio sul potenziamento delle abilità sociali

Il progetto ha coinvolto Università e Aou, Ets e Cooperativa Giulia Parla di Roma
Giampiero Marras
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Il peschereccio incagliato (foto vigili del fuoco)
Il peschereccio incagliato (foto vigili del fuoco)
i soccorsi

Peschereccio incagliato all’Asinara, salvate dieci persone

Aperta un’inchiesta sull’episodio avvenuto la scorsa notte: per una falla a prua l’imbarcazione ha iniziato a incamerare molta acqua
Mariangela Pala
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Lo scioglimento del voto a Sassari
Lo scioglimento del voto a Sassari
la celebrazione

Sassari, scioglimento del voto alla Madonna davanti a migliaia di fedeli

Folla davanti al santuario di San Pietro in Silki per assistere alla cerimonia
Emanuele Floris
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l’iniziativa

Musica elettronica a Sennori: arriva “Jetlag Open Air”

Appuntamento per venerdì 25 maggio
Mariangela Pala
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Il palco (foto Secci)
Il palco (foto Secci)
piazza d’italia

Concerto di Capodanno a Sassari: tutto pronto per il soundcheck di Renga e Nek

Alle 18 l’apertura dei varchi. Alla stessa ora il pubblico potrebbe trovare i due big sul palco, per le prove
Emanuele Floris
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Alghero (foto Fiori)
Alghero (foto Fiori)
verso le feste

Natale al Mercato, ad Alghero due giornate con le eccellenze del mare e della terra

I due eventi sono organizzati dall'assessorato alle Attività Produttive insieme a ExplorAlghero
Caterina Fiori
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Il nuovo reparto di ortopedia (foto ufficio stampa)
Il nuovo reparto di ortopedia (foto ufficio stampa)
l’inaugurazione

Sassari, nuovo look per il reparto di Traumatologia e Ortopedia del Santissima Annunziata

La riapertura dopo i lavori di rinnovo e ristrutturazione. Nuovi spazi funzionali per medici e pazienti
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Carabinieri, immagine simbolo (foto Ansa)
Carabinieri, immagine simbolo (foto Ansa)
in via san donato

Sassari, blitz dei carabinieri nel centro storico: tre in manette, trovate 43 dosi di eroina e cocaina

I militari hanno fermato tre uomini per spaccio di stupefacenti
Emanuele Floris
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Uno degli spettacoli della rassegna (foto concessa)
Uno degli spettacoli della rassegna (foto concessa)
teatro

Sassari, all’Astra tornano gli spettacoli per bambini e ragazzi

Al via la rassegna “Plays!” organizzata dalla compagnia “La botte e il cilindro”
Giampiero Marras
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Il Comune di Budoni (foto L'Unione Sarda)
Il Comune di Budoni (foto L'Unione Sarda)
comunali

Budoni, eletto Antonio Addis

Sconfitta Giovanna Sulas, medico di base in paese
Sharia Lecca
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Palau (foto Tellini)
Palau (foto Tellini)
comunali

Palau, riconquista il municipio il sindaco uscente Manna

Superato nettamente l'altro candidato, Fabrizio Calandruccio
Argentino Tellini
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Tore Carta al seggio elettorale (foto Tellini)
Tore Carta al seggio elettorale (foto Tellini)
il voto

Sedini, Tore Carta riconfermato sindaco

Ha battuto Domenico Sanna, suo ex vice
Argentino Tellini
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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