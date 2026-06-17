Dopo un progetto di riordino della strada erano stati sistemati i vasconi tra via Vittorio Emanuele e via La Marmora ma questi restano inesorabilmente vuoti. Niente fiorellini colorati, ma soltanto una piantina sistemata dai residenti che si fanno in quattro per innaffiare tutti i giorni, perché qui non arriva nemmeno l’acqua.

«Mettono fiori in tutte le aiuole» dice Antonella Pani, «soprattutto in quelle davanti al Comune e in via Porcu, qui invece niente. Quando avevano fatto i lavori avevano fatto tante promesse invece questi vasi sono rimasti spogli, solo io ho messo questa pianta».

Proprio i residenti all’inizio avevano portato qualche fiore che poi in assenza di acqua si era appassito, «perché non vengono nemmeno ad innaffiare» aggiunge Pani, «noi cerchiamo di fare quello che possiamo ma ci sentiamo abbandonati».

Aiuole spartitraffico e vasconi erano stati realizzati per la lotta contro sosta selvaggia. Parte di questi erano stati distrutti subito dopo quando un’auto vi era finita contro. Poi un paio erano stati rimessi al loro posto ma senza fiori né arredo urbano. E c’è anche chi nonostante gli spartitraffico continua a lasciare l’auto in mezzo alla strada.

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