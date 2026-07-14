VaiOnline

Oristano

L'area camper (Foto concessa)
L'area camper (Foto concessa)
il caso

Arborea, area camper abbandonata e in completo stato di degrado

La consigliera Valeria Manca ha presentato un'interrogazione
Sara Pinna
WhatsApp Logo
Oristano

Sedilo, parte l’Ascot in paese

Dopo il pensionamento del dottor Canu verrà garantita l’assistenza ai cittadini senza medico
SERAFINO CORRIAS
WhatsApp Logo
Un momento del progetto a Ruinas (foto concessa)
Un momento del progetto a Ruinas (foto concessa)
l’evento

A Ruinas il convegno finale del progetto "Benessere in Movimento"

Una serie di incontri e appuntamenti che hanno coinvolto gli studenti delle scuole del paese
Giacomo Pala
WhatsApp Logo
Una seduta del Consiglio comunale (Foto Sara Pinna)
Una seduta del Consiglio comunale (Foto Sara Pinna)
il dibattito

Arborea, il bilancio delle polemiche arriva in consiglio comunale

Il via libera attesi per martedì prossimo
Sara Pinna
WhatsApp Logo
Oristano (foto Guarna)
Oristano (foto Guarna)
il problema

Esodo dei dipendenti comunali a Oristano, il sindaco: «Subito il comparto unico della Pubblica amministrazione»

In tanti scelgono di trasferirsi in altri enti, in cerca di condizioni migliori. E la forza-lavoro del Comune accusa il colpo
Marianna Guarna
WhatsApp Logo
Un'immagine dell'area di Su Corongiu de Fanari a Masullas (foto concessa)
Un'immagine dell'area di Su Corongiu de Fanari a Masullas (foto concessa)
il progetto

Masullas, oltre 150mila euro per la valorizzazione di “Su Corongiu de Fanari”

Al via gli interventi per la valorizzazione del sito
Giacomo Pala
WhatsApp Logo
Diabete (immagine simbolo, foto Ansa)
Diabete (immagine simbolo, foto Ansa)
formazione

A Fordongianus un campo scuola sul diabete

Coinvolte nella due giorni tante figure professionali, dai dietisti agli insegnanti di sostegno
Alessia Orbana
WhatsApp Logo
Volontari all'opera (foto concessa)
Volontari all'opera (foto concessa)
ambiente

Cabras, via i rifiuti abbandonati: pulizie di fine stagione all'isola di Mal di Ventre

Volontari al lavoro per recuperare la spazzatura abbandonata durante l’estate
Sara Pinna
WhatsApp Logo
Il sindaco di Bosa Alfonso Marras
Il sindaco di Bosa Alfonso Marras
lavoro

Bosa, al via la procedura per l'assunzione di un addetto stampa del Comune

Approvata una delibera per la costituzione del nuovo servizio
SERAFINO CORRIAS
WhatsApp Logo
Gli ombrelloni "segnaposto" a S'Arena Scoada (foto concessa)
Gli ombrelloni "segnaposto" a S'Arena Scoada (foto concessa)
Assalto alle spiagge

Oristano, l’estate del turismo cafone fra ombrelloni “segnaposto” e rifiuti abbandonati

I residenti, pur di accaparrarsi il posto in prima fila e nonostante i divieti, all'alba posizionano ombrelloni e sdraio e poi risalgono nelle loro case
Sara Pinna
WhatsApp Logo
Il municipio di Busachi
Il municipio di Busachi
Il DISSERVIZio

Nel Barigadu nuovi problemi alle condotte: paesi ancora a secco

Il sindaco di Busachi: «Ciò che sta accadendo è vergognoso»
Alessia Orbana
WhatsApp Logo
Fiorella Mannoia (foto Ansa)
Fiorella Mannoia (foto Ansa)
tour estivo

Cabras, Fiorella Mannoia in concerto nelle rovine antiche di Tharros

Attesa per il 21 luglio: girerà l'Italia affiancata da un’orchestra sinfonica
Sara Pinna
WhatsApp Logo
Il parco di Zeddiani (foto concessa)
Il parco di Zeddiani (foto concessa)
la decisione

Zeddiani, il parco torna nelle mani del Comune

Dopo il passo indietro dell’ex gestore, la Glozo S.r.l. Area verde aperta, fermo il punto ristoro
Sara Pinna
WhatsApp Logo
shoah

Bosa, nutrito programma per il “Giorno della Memoria”

Da sabato a lunedì numerosi eventi per non dimenticare l’Olocausto
SERAFINO CORRIAS
WhatsApp Logo
Il mercantile nel porto industriale di Oristano (foto Capitaneria di Porto)
Il mercantile nel porto industriale di Oristano (foto Capitaneria di Porto)
i controlli

Gravi irregolarità a bordo, fermato un mercantile al porto di Oristano

Il blocco dopo l’ispezione della Capitaneria di Porto. Rimarrà ferma in attesa che l’armatore risolva i vari problemi
WhatsApp Logo
Il Municipio di Bosa
Il Municipio di Bosa
edilizia pubblica

Bosa, quasi ultimati i lavori nelle scuole con i fondi di Pnnr e Iscola@

L’assessore fa il punto sugli interventi in via di conclusione in città
Serafino Corrias
WhatsApp Logo
Il campo Italia (foto Corrias)
Il campo Italia (foto Corrias)
il finanziamento

Bosa, nuovi fondi per i lavori al campo Italia

Dalla Giunta altri 74mila euro per terminare l’opera
SERAFINO CORRIAS
WhatsApp Logo
l’evento

Ad Abbasanta lo spettacolo di “Sas pariglias de Santu Austinu”

Prevista la presenza di cavalieri da tutta la Sardegna
SERAFINO CORRIAS
WhatsApp Logo
Valentina Antonella Carta (foto Corrias)
Valentina Antonella Carta (foto Corrias)
le elezioni

Villanova Truschedu, zero voti per Carta: «Frustrante ma la democrazia è questa»

L’analisi della sconfitta: «Non siamo originari del paese e questo ovviamente ha influito tanto»
SERAFINO CORRIAS
WhatsApp Logo
I consiglieri eletti (foto Pinna)
I consiglieri eletti (foto Pinna)
il voto

Cabras, nelle scuole di via Cesare Battisti la proclamazione dei consiglieri eletti

Per il sindaco Andrea Abis ora però arriva la decisione più difficile: la scelta degli assessori
Sara Pinna
WhatsApp Logo
1234

Da non perdere

#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
WhatsApp Logo
#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
WhatsApp Logo

Più letti

  1. 01
    Tragedia sulla 131, schianto al bivio per Paulilatino: morto un 53enne di Oristano
  2. 02
    Nell’Isola assediata dal caldo arrivano i temporali estivi: allerta nel pomeriggio
  3. 03
    Bono, morto schiacciato dal muro crollato: una storia di famiglia segnata dalle disgrazie
  4. 04
    Cagliari, ragazzo aggredito a bastonate in strada: è grave
  5. 05
    Il dramma di Cristian Bucchi: «Trovai la mia compagna morta in casa a Cagliari davanti a mia figlia»
  6. 06
    Caso Esposito, l’Ad Melis: «Cagliari davanti a qualcosa di simile a un tentativo di estorsione»
  7. 07
    Emergenza sul volo Roma-Cagliari: l’aereo torna a Fiumicino
  8. 08
    Quartu: «Cacciati dal b&b perché mio figlio è autistico». Il gestore smentisce
  9. 09
    Traffico di clandestini, smantellata un’organizzazione in Sardegna: progettava traversate veloci e trasporto di droga
  10. 10
    Crolla un muro a Bono: morto un quarantunenne, grave il padre