Il problema gli abitanti della zona lo aveva segnalato già nei giorni scorsi. Nel quartiere di Santo Stefano a Quartu grossi ratti scorrazzano indisturbati creando panico e disagi tra i residenti.

Così adesso dopo i sopralluoghi arrivano gli interventi. I tecnici della Pro service incaricati dal servizio antinsetti della Città Metropolitana saranno impegnati nelle vie Boito, angolo via Mascagni e Pessina per posizionare le esche il 24 giugno dalle 12,30 e poi il 29 effettueranno i controlli per verificare l'esito del trattamento.

È l'ennesima volta che si deve ricorrere agli interventi di derattizzazione. Ancora una volta il problema si presenta in via Boito dove i ratti hanno trovato habitat ideale tra le rovine dell'ex asilo, in grave stato di degrado e abbandono da anni, ceduto al Ministero per farne il nuovo commissariato di Polizia.

È dal 2009, anno in cui finì l’imponente intervento di ristrutturazione che portò via alle casse comunali 750 mila euro, che l’edificio è in balia di vandali, balordi, tossicodipendenti e senza tetto. Ma nemmeno dopo i primi raid si mise una pezza, lasciando l’edificio abbandonato e in balia di sè stesso fino ad arrivare allo scempio di oggi.

Le incursioni, sono all’ordine del giorno, davanti agli occhi increduli di residenti e commercianti che ormai non sanno più a che santo votarsi. E all'interno del cortile vengono abbandonate buste di spazzatura e rifiuti di ogni genere.

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