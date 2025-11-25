Due denunce, due persone segnalate alla Prefettura come assuntori, marijuana e hashis sequestrate: è questo il bilancio dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolti nel fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Macomer.

A Borore i militari hanno denunciato un 39enne del posto, trovato in possesso di circa 50 grammi di marijuana e due bilancini di precisione. I carabinieri tenevano da giorni sotto osservazione la sua abitazione. A far insospettire i militari è stato lo strano via vai davanti alla casa. Una volta individuato il momento opportuno, hanno fatto irruzione nella casa, trovando droga e bilancini. A Macomer invece, i carabinieri di Birori insieme ai colleghi di Silanus hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti di un 46enne del posto, trovando 80 grammi di marijuana, 31 grammi di hashish, 2.400 euro in contanti e un bilancino di precisione. Anche per lui è scattata la denuncia.

In due distinti controlli del territorio, invece, i carabinieri di Macomer e di Borore hanno fermato due uomini trovati in possesso di 14 e 3 grammi di marijuana. Per entrambi è scattata la segnalazione alla Prefettura di Nuoro come assuntori di stupefacenti.

