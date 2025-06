Tutto pronto per la manifestazione “Merenda nell’oliveta”, in programma a Usini giovedì 12 giugno, presso l’oliveto di Renato Carta, in località Su Suergiu. Ritrovo è previsto dalle ore 17 presso la zona artigianale “Su Ramu” (parcheggio disponibile), con visita al frantoio Ezza. Un’esperienza unica tra ulivi, cultura, sapori e suoni della natura. Un evento che unisce tradizioni, benessere e armonia nel cuore del paesaggio olivicolo sardo. Dopo i saluti istituzionali a cura del vicesindaco Giovanni Antonio Sechi, vicepresidente nazionale dell’Associazione “Città dell’Olio” si prosegue con lo storytelling e gli approfondimenti con Antonio Montinaro dell’Agenzia Laore Sardegna, a seguire la "Musica delle Piante" con Giovanni Antonio Sanna – melodie reali generate dalle vibrazioni degli ulivi. In seguito “Olio & Salute” con focus sul valore nutrizionale e preventivo dell’olio Evo con l’esperto Ciriaco Carru (LILT Sassari). In programma l’introduzione all’assaggio dell’olio Evo e degustazione guidata a cura di Laore Sardegna e Azienda Olearia Ezza, con assaggi di pane e olio extra. Nell'ambito dell'iniziativa “l’olio che unisce” Piatto tipico ecuadoregno (riso, fagioli e olio evo), offerto dalla famiglia Bazzoni, guidata da Lupe Paredes Ibarra. Infine musica dal vivo tra gli ulivi con il gruppo “I Tremendi” di Usini.

© Riproduzione riservata