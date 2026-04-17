Disagi all’aeroporto di Cagliari a causa della nebbia che ha avvolto la città dalle prime ore del mattino.

Due voli in arrivo nel capoluogo sono stati dirottati. Entrambi sono operati da Ryanair. Il primo, partito da Karlsruhe Baden-Baden e che sarebbe dovuto atterrare allo scalo di Cagliari-Elmas cinque minuti dopo le otto, è stato dirottato su Olbia.

Nel secondo caso un aereo decollato da Dusseldorf, atterraggio previsto alle 8 e 25, è stato fatto atterrare ad Alghero.

Di conseguenza anche due partenze dallo scalo cagliaritano verso Dusseldorf (volo FR04833) e Karlsruhe Baden-Baden (FR05258) hanno subito ritardi.

(Unioneonline/A.D)

© Riproduzione riservata