27 ottobre 2025 alle 13:35
Tragedia sfiorata a Cagliari, palo della luce crolla su un’auto parcheggiataZona molto trafficata e affollata di liceali, ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta
Tragedia sfiorata questa mattina in via Campania, a Cagliari.
Un palo della luce è crollato su un’auto parcheggiata mandando in frantumi il vetro posteriore.
Per fortuna, nonostante la zona sia molto trafficata e affollata di studenti liceali, non ci sono persone coinvolte e nessuno è rimasto ferito.
Un palo malconcio e pericolante, a Cagliari soffia il maestrale ma non è così forte da provocare un tale crollo.
