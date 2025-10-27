Tragedia sfiorata questa mattina in via Campania, a Cagliari.

Un palo della luce è crollato su un’auto parcheggiata mandando in frantumi il vetro posteriore.

Per fortuna, nonostante la zona sia molto trafficata e affollata di studenti liceali, non ci sono persone coinvolte e nessuno è rimasto ferito.

Un palo malconcio e pericolante, a Cagliari soffia il maestrale ma non è così forte da provocare un tale crollo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata