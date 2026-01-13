A Sedilo prende il via il servizio Ascot, l’ambulatorio straordinario di comunità territoriale, attivato dalla Asl 5 di Oristano per far fronte alla crescente carenza di medici di base.

La sede individuata è in via Fara 2, dove l’ambulatorio sarà operativo da giovedfì per due giorni alla settimana: mercoledì dalle 8 alle 13 e giovedì dalle 8 alle 13. Gli orari potranno subire variazioni, che saranno comunicate tempestivamente dal Comune e pubblicate sui canali istituzionali della Asl, oltre che affisse direttamente all’ingresso dell’ambulatorio.

Potranno accedere al servizio tutti i residenti di Sedilo privi del medico di famiglia, senza alcun costo. Per usufruire delle prestazioni sarà necessario presentarsi con tessera sanitaria e con la documentazione relativa a farmaci, terapie e visite specialistiche.

L’Ascot potrà rilasciare prescrizioni mediche, effettuare visite urgenti e non urgenti, rinnovare piani terapeutici, raccogliere le richieste per l’assistenza domiciliare (ADI e attività programmate), predisporre certificati di malattia e tutte le altre prestazioni previste dagli Accordi Collettivi Nazionali. Quello di Sedilo è il trentacinquesimo Ascot attivato in provincia di Oristano.

© Riproduzione riservata