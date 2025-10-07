Visita lampo del ministro Guido Crosetto a Sassari. Il titolare della Difesa è arrivato in città intorno alle 14.30 dopo essere atterrato all'aeroporto militare di Alghero.

Crosetto ha visitato la caserma Gonzaga della Brigata Sassari in via Carlo Felice e, intorno alle 16.15, è ripartito. Il ministro avrebbe dovuto presentarsi anche nella caserma La Marmora di piazza Castello ma l'appuntamento è saltato.

Sul posto i carabinieri della squadra operativa di supporto, gli artificieri e le unità cinofile, i blindati della polizia di Stato. Sconosciuti al momento i motivi della visita.

