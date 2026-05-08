Quartu, lavori dal centro al litorale per asfaltare le stradeInterventi in sessanta chilometri, investimento di 12 milioni
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Dal centro al litorale: prosegue il programma di riqualificazione delle strade nel territorio di Quartu. La settimana era iniziata col completamento di via Irlanda. Poi via Biora e ora via San Giovanni, la strada che costeggia il Parco Parodi.
Il criterio delle priorità è determinato dal grado di pericolosità della strada. Il Comune è intervenuto per un totale di circa 60 chilometri di nuovo asfalto. Un lavoro che ha comportato un investimento di 12 milioni di euro, 4,2 nell'ultimo anno.
Tra le strade più critiche sicuramente via San Giovanni, che da via Leonardo da Vinci conduce fino a via dell'Autonomia Regionale Sarda: la stessa amministrazione era già intervenuta qualche anno fa.
(Unioneonline/A.D)