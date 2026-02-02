Un 43enne di origine torinese, residente a Villasimius, è stato arrestato nel corso della notte dai carabinieri di Cagliari poiché ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione relativa a un furto di carburante in un'officina meccanica del centro urbano.

I militari hanno setacciato l'area interna ed esterna alla struttura. L'attività ha permesso di individuare l'uomo a bordo di una Fiat Stilo, proprio mentre tentava di allontanarsi con il carico di gasolio sottratto poco prima. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo utilizzato dal sospettato era stato già segnalato poche ore prima per un furto simile ai danni di una ditta nel comune di Sestu.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato negli uffici della Sezione Radiomobile dove è stato trattenuto in attesa del giudizio con rito direttissimo, fissato dall'Autorità Giudiziaria per la giornata odierna.

