Monserrato: fallisce il colpo nella tabaccheria, ladri messi in fuga dai carabinieriErano arrivati con un furgone e l’attrezzatura per sollevare la saracinesca, sono scappati un attimo prima dell’arrivo dei militari
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Fallito un furto nella tabaccheria di via Carbonara, a Monserrato. Alcuni sconosciuti, arrivati con un furgone e con l'attrezzatura da scasso per sollevare la serranda, sono riusciti ad allontanarsi un attimo prima dell'arrivo dei carabinieri, facendo perdere le loro tracce.
I militari hanno recuperato l'attrezzatura abbandonata dai malviventi avviando le ricerche e poi le indagini. Non si esclude che ad agire sia stata una banda organizzata che ha già compiuto dei furti nella zona e nell'hinterland.