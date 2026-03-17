Fallito un furto nella tabaccheria di via Carbonara, a Monserrato. Alcuni sconosciuti, arrivati con un furgone e con l'attrezzatura da scasso per sollevare la serranda, sono riusciti ad allontanarsi un attimo prima dell'arrivo dei carabinieri, facendo perdere le loro tracce.

I militari hanno recuperato l'attrezzatura abbandonata dai malviventi avviando le ricerche e poi le indagini. Non si esclude che ad agire sia stata una banda organizzata che ha già compiuto dei furti nella zona e nell'hinterland.

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