In casa aveva un passamontagna, circa 60 grammi di sostanza stupefacente, 1.500 euro in contanti e un bilancino di precisione. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi dalla polizia durante un’attività di controllo straordinario a Orgosolo. L’operazione ha visto impegnati gli agenti del Commissariato, insieme alla Squadra Mobile, al Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, alle unità cinofile di Abbasanta e la Polizia Scientifica.

Un servizio mirato, disposto alla luce delle recenti recrudescenze criminose registrate nelle ultime settimane nel territorio orgolese. Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti di un giovane, all’interno della quale è stato rinvenuto il materiale sequestrato: la sostanza stupefacente di tipo vegetale, il denaro contante, ritenuto possibile provento dell’attività di spaccio, e un bilancino di precisione, oltre a un passamontagna. Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

© Riproduzione riservata