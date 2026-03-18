Il 2026 si apre con nuovi e prestigiosi riconoscimenti per l’eccellenza casearia sarda. Il Caseificio Garau di Mandas è tra i protagonisti degli Italian Cheese Awards 2026, il concorso nazionale che ogni anno celebra le migliori produzioni italiane. Dopo una prima selezione, l’azienda è entrata ufficialmente nella lista dei 100 migliori formaggi d’Italia, centrando poi un traguardo ancora più importante: due prodotti sono stati inseriti tra i primi dieci nelle rispettive categorie.

Tra i formaggi premiati spicca il Duca Nero al tartufo, selezionato nella categoria “Aromatizzato”. Si tratta di un prodotto già noto a livello internazionale, più volte premiato e considerato tra le eccellenze del panorama caseario mondiale. Riconoscimento anche per il Piccolo Giunco, inserito tra i migliori nella categoria “Fresco”. Un formaggio che continua a distinguersi: nel 2025 aveva conquistato il primo posto come miglior formaggio fresco d’Italia proprio agli Italian Cheese Awards.

Un risultato che conferma la qualità della produzione del caseificio di Mandas, espressione di un forte legame con il territorio e della volontà di valorizzare la tradizione casearia sarda. «Questo riconoscimento rappresenta per noi un grande motivo di orgoglio – dicono i titolari Marina e Mimmo Garau – e premia il lavoro, la dedizione e la cura che ogni giorno mettiamo nella produzione dei nostri formaggi. Un ringraziamento va ai collaboratori e ai clienti, il cui sostegno continua a essere fondamentale per il percorso di crescita dell’azienda».

Il cammino agli Italian Cheese Awards 2026 prosegue ora con le prossime fasi del concorso, dove i migliori formaggi selezionati si contenderanno il titolo finale nelle rispettive categorie. Una qualità, quella del formaggio di Mandas, che affonda le radici in una storia lunga oltre un secolo. Il Caseificio Garau nasce nel 1880 per iniziativa di Antonio Garau e oggi è riconosciuto come il più antico caseificio ancora in attività in Sardegna, giunto alla quarta generazione familiare.

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