Violenza sessuale: arrestato un 58enne a LunamatronaL’uomo, condotto in carcere a Uta, deve scontare una pena di 3 anni e quattro mesi
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I carabinieri della Stazione di Lunamatrona hanno rintracciato e arrestato un 58enne residente a Siddi, già noto alle Forze di Polizia, accusato di un grave episodio di violenza sessuale.
Per tale reato, compiuto nel 2022, l’uomo deve scontare una pena residua di tre anni e quattro mesi di reclusione.
L’ordine di carcerazione nei confronti dell’uomo era stato sospeso, ma ora è arrivato un provvedimento restrittivo emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Cagliari.
Per questo i militari lo hanno rintracciato e accompagnato nel penitenziario di Uta.
(Unioneonline)