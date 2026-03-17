I carabinieri della Stazione di Lunamatrona hanno rintracciato e arrestato un 58enne residente a Siddi, già noto alle Forze di Polizia, accusato di un grave episodio di violenza sessuale. 

Per tale reato, compiuto nel 2022, l’uomo deve scontare una pena residua di tre anni e quattro mesi di reclusione.

L’ordine di carcerazione nei confronti dell’uomo era stato sospeso, ma ora è arrivato un provvedimento restrittivo emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Cagliari.

Per questo i militari lo hanno rintracciato e accompagnato nel penitenziario di Uta.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata