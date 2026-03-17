Grave incidente sul lavoro questa mattina in un impianto di trattamento di rifiuti a Macchiareddu: un operaio di 24 anni incaricato di effettuare dei lavori di manutenzione, per cause ancora da accertare, è precipitato dal tetto della struttura aziendale, da un’altezza di circa dieci metri.

Sul posto - ancora non è stata resa nota l’azienda – è intervenuto il personale sanitario del 118 che, valutata la dinamica dell'incidente, ha disposto il trasferimento d'urgenza in elisoccorso al pronto soccorso del Brotzu.

Fortunatamente, nonostante le importanti lesioni riportate nell'impatto, il ventiquattrenne non risulta in pericolo di vita: è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

I rilievi tecnici e gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica sono condotti dai carabinieri della stazione di Assemini, al lavoro con lo Spresal dell'Asl di Cagliari.

(Unioneonline)

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