Il Consiglio comunale di Burcei, riunitosi sotto la presidenza del sindaco Simone Monni, ha approvato  oggi il bilancio.

Previsti interventi per la messa in sicurezza delle strade urbane, gli interventi sulla parrocchia di Nostra Signora di Monserrato, la progettazione della nuova caserma dei carabinieri e gli interventi di ampliamento del cimitero comunale.

© Riproduzione riservata