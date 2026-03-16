L’assemblea
16 marzo 2026 alle 22:57
Burcei, il Consiglio comunale approva il bilancioTra gli interventi previsti, la costruzione della caserma dei carabinieri
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Il Consiglio comunale di Burcei, riunitosi sotto la presidenza del sindaco Simone Monni, ha approvato oggi il bilancio.
Previsti interventi per la messa in sicurezza delle strade urbane, gli interventi sulla parrocchia di Nostra Signora di Monserrato, la progettazione della nuova caserma dei carabinieri e gli interventi di ampliamento del cimitero comunale.
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