Dopo il recente crollo di parte di un cornicione in via Cagliari, il sindaco di Mandas Umberto Oppus ha firmato un’ordinanza d’urgenza per la demolizione delle porzioni dell’edificio ritenute pericolanti. Il provvedimento è stato adottato per mettere in sicurezza l’area ed evitare ulteriori rischi per la pubblica incolumità.

L’episodio si inserisce in un contesto reso più delicato dalle condizioni meteorologiche degli ultimi mesi. Il primo cittadino ha infatti ricordato che, a partire dal cosiddetto ciclone Harry che ha colpito l’isola tra il 19 e il 21 gennaio, e a causa delle piogge persistenti registrate nelle settimane successive, si sono aggravate diverse situazioni di degrado strutturale. Le precipitazioni prolungate possono infatti favorire infiltrazioni d’acqua e provocare cedimenti o distacchi di parti degli edifici, con potenziali pericoli per persone e cose.

Per questo motivo l’amministrazione comunale ha diffuso un avviso rivolto a proprietari, comproprietari, amministratori e detentori di immobili nel territorio di Mandas, richiamando gli obblighi previsti dalla legge in materia di controllo e manutenzione dei fabbricati.

I cittadini sono invitati, entro 15 giorni, a verificare lo stato di conservazione delle proprie strutture, con particolare attenzione a tetti, coperture, balconi, cornicioni, facciate e muri perimetrali, e a intervenire tempestivamente qualora emergano situazioni di degrado o potenziale pericolo. È inoltre richiesto di adottare tutte le misure necessarie alla messa in sicurezza delle parti eventualmente instabili.

L’amministrazione comunale confida nella collaborazione dei cittadini affinché ciascun proprietario contribuisca alla sicurezza del territorio e alla tutela del patrimonio edilizio del paese.

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