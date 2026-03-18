Mentre sono ancora gravissime le condizioni del cinquantaduenne caduto nei giorni scorsi dal tetto di una palazzina in via La Marmora a Quartu, mentre sistemava l'antenna, un altro episodio quasi fotocopia è accaduto a Flumini nel litorale quartese.

A farne le spese questa volta è un ottantaduenne che, salito sul tetto della sua villetta sempre per sistemare l'antenna, è precipitato sul balcone sottostante. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso, ha riportato diversi traumi.

Sono solo alcuni dei tantissimi incidenti che accadono tra le mura domestiche per via di chi si diletta con il fai da te incurante dei pericoli. «Non bisogna mai fare queste cose da soli», avverte Davide Savona della Croce d'oro, «interveniamo anche per tantissimi casi di chi si taglia con il decespugliatore o con lo smeriglio e ci sono anche gli ustionati da incendio nelle abitazioni. Proprio qualche giorno fa un uomo ha perso due dita tranciate dallo smeriglio». Tra i più a rischio ci sono gli anziani e le donne che cadono dalle scale mentre fanno le pulizie.

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